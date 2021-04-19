Голлівудська актриса і модель Шерон Стоун зважилася на сміливу фотосесію для модного журналу

Як передає Politeka.net, останнім часом зірка все частіше знімається для глянцю і з'являється на обкладинках модних журналів. Незважаючи на те, що актрисі вже 63 роки, вона продовжує дивувати своєю нев'янучою красою.

Цього разу Стоун позувала для обкладинки Еlle без штанів. Красуня розсілася на стільчику, витягнувши вперед свої довгі ніжки. Неслухняна копиця волосся на голові надала образу юнацької родзинки.

"Спасибі @elle_spain і нашій чудовій команді. У новому випуску ELLE May ми прославляємо жіночий силует у всіх його віках і формах з Шерон Стоун в ролі головної героїні. Ми поклоняємося своєму тілу без правил і ярликів. Разом з Шерон Стоун, Приянкою Чопрою, Джонас, Естер Експозіто і Керол Буке прославляємо нестаріючу красу без обмежень і умовностей", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники прийшли в захват від нової обкладинки модного глянцю.

"Фантастика", «завжди класика, поза часом, безстрашна і приголомшлива", "Обійми мене своїм блакитним світлом","Так рада, що прочитала вашу книгу", "Взялася за старе?", "Чудова жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Шерон Стоун наплювала на вік, забувши надіти нижню білизну: "О боже, ти сяєш".

Як Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун в міні безсоромно розсунула ніжки, довівши, що ще о-го-го: "вічна краса".

Також Politeka повідомляла, що 63-річна Шерон Стоун відчинила піджак, засвітивши мереживну білизну: "Така задирака".