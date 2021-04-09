Голлівудська актриса і модель Шерон Стоун вразила стильним образом на обкладинці журналу

Як передає Politeka.net, Шерон Стоун, незважаючи на свій вік, намагається виглядати на всі 100%. Після важкої хвороби в 2001 році актриса розгубила свою неймовірну красу, але шарм і спокуслива енергетика нікуди не поділися.

У себе в Instagram кумир мільйонів похвалилася обкладинкою журналу зі своїм зображенням. 63-річна зірка прикрасила обкладинку Еlle, але на фото вона не виглядає і на 50 років. Стоун вибрала чорні міні-шортики, в яких безсоромно розставила ніжки, сидячи на стільці. Виглядала актриса дуже зухвало.

Судячи з анонсу, в інтерв'ю журналу Шерон повідала про свою голлівудську кар'єру, життя зірки, а також плани знайомитися в Інтернеті і ходити на побачення.

У коментарях шанувальники зірки залишили їй масу приємних слів.

"Чудова стаття, пані! Радий за тебе і команду!", "Вічнозелена краса", "як завжди, казково!", "Краса!", "Ти дуже класна Шерон», «вічна краса», "Основний інстинкт", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Шерон Стоун похвалилася стильним луком. Актриса позувала в джинсах і красивій сорочці коричневого відтінку, яка ідеально гармоніювала зі світлим волоссям зірки.

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