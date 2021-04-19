Голливудская актриса и модель Шэрон Стоун решилась на смелую фотосессию для модного журнала

Как передает Politeka.net, в последнее время звезда все чаще снимается для глянца и появляется на обложках модных журналов. Несмотря на то, что актрисе уже 63 года, она продолжает удивлять своей невянущей красотой.

В этот раз Стоун позировала для обложки Еlle без штанов. Красотка расселась на стульчике, вытянув вперед свои длинные ножки. Непослушная копна волос на голове придала образу юношеской изюминки.

«Спасибо @elle_spain и нашей замечательной команде. В новом выпуске ELLE May мы прославляем женский силуэт во всех его возрастах и ​​формах с Шэрон Стоун в роли главной героини. Мы поклоняемся своему телу без правил и ярлыков. Вместе с Шэрон Стоун, Приянкой Чопрой, Джонас, Эстер Экспозито и Кэрол Буке прославляем нестареющую красоту без ограничений и условностей», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники пришли в восторг от новой обложки модного глянца.

«Фантастика», «Всегда классика, вне времени, бесстрашная и потрясающая», «Обними меня своим голубым светом», "Так рада, что прочитала вашу книгу», «Взялась за старое?», «Великолепная женщина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Шэрон Стоун наплевала на возраст, забыв надеть нижнее белье: «О боже, ты сияешь».

Как Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун в мини бесстыже раздвинула ножки, доказав, что еще о-го-го: «Вечная красота».

Также Politeka сообщала, что 63-летняя Шэрон Стоун распахнула пиджак, засветив кружевное белье: «Такая задира».