Голливудская актриса Шерон Стоун удивила новым фото в необычном наряде, стоя в лифте

Как сообщает Politeka.net, известная американская актриса и модель Шерон Стоун, которая в этом году отметила 63-летие, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети очаровательным кадром из лифта, на котором позирует в кукольном платье, как у Золушки.

Как видно, Шерон вошла в лифт и повернулась лицом к выходу, пока ее фотографировали до закрытия дверей. Перед камерой она появилась в роскошном пышном наряде нежно-голубого оттенка, который декорирован разноцветными цветами. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и хрупкие плечи актрисы. Ее короткие волосы в небрежной укладке, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к фото Стоун написала: "Репортаж из Канн". А фанаты тут же принялись комментировать новый образ актрисы, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Настоящая леди", "Прекрасная", "Великолепный образ", "Ты выглядишь потрясающе", "Красотка", "Прекрасная женщина".

Напомним, Шэрон Стоун закинула ногу на ногу и похвасталась идеальными формами в 63 года: "Время над ней не властно".

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике и произвела фурор: «Чертовски горячая».

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