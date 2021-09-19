Известная актриса Шерон Стоун вышла в свет в стильном образе с узким корсетом, который подчеркнул талию

Как сообщает Politeka.net, известная американская актриса Шерон Стоун, которая в свои 63 года может похвастаться идеальной фигурой и молодым видом, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным кадром со советского выхода, на котором появилась в стильном образе.

Как видно, на снимке Шерон запечатлена в людном зале, вокруг нее крутятся мужчины и женщины, а сама она как будто замерла, позируя фотографу. Перед камерой актриса появилась в темных брюках и белой блузке, поверх которой надела узкий корсет интересного кроя, а сверху накинула модное темное пальто. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к фотографии Стоун написала: "Мне нравится этот носимый образ, я, возможно, была единственной удобной женщиной там". Поклонники тут же принялись комментировать новый образ звезды, засыпая ее комплиментами: "Вау! Что за малышка! Ты выглядишь такой сияющей, этот наряд потрясающий", "Самая сияющая внутри и снаружи", "Красотка", "Потрясающая", "Прекрасная леди".

Напомним, голливудская красотка Шерон Стоун закинула ногу на ногу и похвасталась идеальными формами в свои 63 года: "Время над ней не властно".

Как сообщала Politeka, 63-летняя актриса Шерон Стоун показала фигуру в купальнике и произвела фурор: "Чертовски горячая".

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