У мережі з'явилися кадри зі співачкою Наталією Могилевською, яка каже, що хоче когось отруїти

Як передає Politeka.net, цієї суботи на телеканалі "Україна" вийде новий випуск вокального шоу "Співають всі!".

В Instagram-акаунті проекту з'явився невеликий ролик, на якому «зоряний капітан» Наталія Могилевська емоційно говорить про миш'як.

"Просто тихо підсипати їм миш'яку", - каже співачка.

"Кого Наталія Могилевська @nataliya_mogilevskaya захоче отруїти в четвертому випуску шоу «Співати весь!»? 😨 Дивитися вже сьогодні о 21: 00", - наголошується в публікації вокального шоу.

Як відомо, таланти учасників оцінює ціла "сотня" Зоряний суддів, капітаном яких є популярна співачка Наталія Могилевська. на буде приймати рішення в спірних ситуаціях.

Кожен випуск учасники повинні будуть виконувати композиції так, щоб якомога більше членів «сотні» встали і почали підспівувати.

У фінал вийдуть два кращих вокаліста за результатами випуску. Той, хто набрав найбільшу кількість балів, проходить автоматично. А конкурсанти, які посіли друге і третє місця, поборються за це право в музичній дуелі в кінці епізоду.

Користувачі Мережі вже почали гадати про кого говорить артистка, а також залишають свої відгуки про телепередачу.