У мережі з'явилися кадри зі співачкою Наталією Могилевською, яка каже, що хоче когось отруїти
Як передає Politeka.net, цієї суботи на телеканалі "Україна" вийде новий випуск вокального шоу "Співають всі!".
В Instagram-акаунті проекту з'явився невеликий ролик, на якому «зоряний капітан» Наталія Могилевська емоційно говорить про миш'як.
"Просто тихо підсипати їм миш'яку", - каже співачка.
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"Кого Наталія Могилевська @nataliya_mogilevskaya захоче отруїти в четвертому випуску шоу «Співати весь!»? 😨 Дивитися вже сьогодні о 21: 00", - наголошується в публікації вокального шоу.
Як відомо, таланти учасників оцінює ціла "сотня" Зоряний суддів, капітаном яких є популярна співачка Наталія Могилевська. на буде приймати рішення в спірних ситуаціях.
Кожен випуск учасники повинні будуть виконувати композиції так, щоб якомога більше членів «сотні» встали і почали підспівувати.
Користувачі мережі вже почали гадати про кого говорить артистка, а також залишають свої відгуки про телепередачу.
"Наталка, як базарна баба",
"Про Приходько",
"Жахлива передача", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Наталя Могилевська приголомшила пустощами в машині, піднявши сукню: "їду на тусу".
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Користувачі Мережі вже почали гадати про кого говорить артистка, а також залишають свої відгуки про телепередачу.