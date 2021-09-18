Відома українська співачка Камалія, яка всерйоз захоплюється кінним спортом, похвалилася своїми досягненнями під час змагань
Як пише Politeka.net, знаменитість, яку називають найбагатшою співачкою України, виклала відео на своїй сторінці в Instagram.
Як розповіла Камалія, в суботу, 18 вересня, проходив Всеукраїнський відкритий чемпіонат з кінної виїздки.
У кадрі співачка під час змагань демонструє вміння свого коня Лаки рухатися в різних темпах.
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Раніше артистка зізнавалася, що вперше сіла в сідло в 18 років. Це було її давньою дитячою мрією. Вона завжди схилялася перед граціозними тваринами.
Користувачі Мережі оцінили вміння Камалії. Вони засипали її похвалами в коментарях.
"Які ви з Лаки молодці, красиво все виконували, в тонкощах не розбираюся, та й взагалі теж, але дуже сподобалося👏 👏 👏лаки красень",
"Супер 👍 усіх вітаю, ця перемога у Барі і ваша Камалія частка є. Так що ви теж є віновниця цього торжества. Ще раз вітаю усіх з перемогою 🏆 і вас Камалія 😍🔥🙌"- пишуть в мережі.
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