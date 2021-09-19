Колишня продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна, яка пішла з шоу-бізнесу після скандалу із Кіркоровим, заявила про своє повернення

Як пише Politeka.net, через кілька днів після "Премії МУЗ-ТВ" між відомою продюсеркою Нателлою Крапівіною, яка співпрацювала зі Світланою Лободою, та королем російської естради Філіпом Кіркоровим роззгорівся гучний скандал.

Справа в тому, що Крапівіна прокоментувала світлину Кіркорова із відеоблогером Давою. Продюсерка написала, що це "поноптикум в чистому виді, раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики". До того ж, усе, що відбувалося на заході, Крапівіна назвала цирком виродків.

Кіркоров не став мовчати на образу та звинуватив команду Лободи у плагіаті Бейонсе. Зауважимо, що сама Лобода не підтримала Крапівіну в цьому скандалі та заявила, що подібне всказування - неприпустиме. Пізніше на фестивалі "Новая волна" в Сочі, де також виступала українська співачка Софія Ротару, Лобода та Кіркоров довго спілкувалися один на один та змогли знайти спільну мову.

Пізніше у своєму Instagram Крапівіна заявила, що припиняє співпрацю зі Світланою Лободою, продюсером якої була понад 10 років, та й узагалі йде з шоу-бізнесу.

Після цього Лобода заявила, що більше не буде співпрацювати з продюсерами.

Проте нещодавно в інтерв’ю "Культурной Прачечной" колишня продюсерка Лободи розповіла, що повертається в шоубіз.

"Я знайшла пару дуже цікавих молодих хлопців і збираюся зі своїм партнером запускати музичний лейбл. Не розкручувати, а скоріше, допомагати музикантам прокладати свій шлях. Бути не продюсером, а менеджером", - розповіла Нателла.

Також жінка заявила, що миритися з Кіркоровим не буде й своїх слів назад не бере.

Зауважимо, що Нателла Крапівіна (справжнє ім'я Нателла Алієва) відома не тільки своєю співпрацею з Лободою. Продюсерка, кліпмейкерка та режисерка, яка народилася в столиці Туркменістану Ашхабаді, є творцем попуряного тревел-шоу "Орел і Решка" та засновницею продакшн-студії "TeenSpirit".

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Нагадаємо, що Лобода у леопардовому купальнику вразила фігурою на відпочинку: "Гаряча і скажена".

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