Оля Полякова всерйоз задумалася над тим, щоб змінити свій репертуар і заспівати нові пісні по-новому

Так, 37-річна співачка приголомшила фанатів недавньою заявою про прагнення до змін. Артистка зробила відповідний пост у себе в міркоблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, на великих сценах українських міст кілька років гриміли концерти Полякової з її шоу "Королева ночі". Кілька місяців тому Оля заявила, що прийшов час попрощатися з "королевою" і дати дорогу наступному перформансу "Доросла дівчинка". У підготовці до цього шоу співачка задумалася про те, як би привнести щось новеньке.

"Іноді я ловлю себе на думці, що є теми, яких я поки ще не торкнулася і пісні, які мені здавалися або занадто сумними, або занадто пафосними або занадто серйозними. І тим частіше я звертаю увагу на коментарі, в яких ви хочете саме таких пісень", - зізналася Полякова.

Артистка звернулася до фанатів з проханням написати в коментарях, які пісні в її виконанні ті люблять і в якому жанрі хотіли б почути нові.

Примітно, що один з користувачів порадив Олі попрацювати з Нателлою Крапівіною, екс-продюсером Світлани Лободи.

"Мені не потрібен поруч генерал 😆", - посміялася у відповідь співачка, відмовившись від пропозиції.

Зазначимо, цього року Лобода розірвала договір з Крапівіною, яка була не тільки її колегою, а й близькою подругою. Нателла заявила, що втомилася від шоу-бізнесу. Цьому передували скандали, які відбувалися між ними зі Світланою.

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