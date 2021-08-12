Оля Полякова всерьез задумалась над тем, чтобы изменить свой репертуар и запеть новые песни по-новому

Так, 37-летняя певица огорошила фанатов недавним заявлением о стремлении к переменам. Артистка сделала соответствующий пост у себя в миркоблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, на больших сценах украинских городов несколько лет гремели концерты Поляковой с ее шоу "Королева ночи". Несколько месяцев назад Оля заявила, что пришло время попрощаться с "королевой" и дать дорогу следующему перформансу "Взрослая девочка". В подготовке к этому шоу певица задумалась о том, как бы привнести нечто новенькое.

"Иногда я ловлю себя на мысли, что есть темы, которых я пока ещё не коснулась и песни, которые мне казались или слишком грустными, или слишком пафосными или слишком серьёзными. И тем чаще я обращаю внимание на комментарии, в которых вы хотите именно таких песен", - призналась Полякова.

Артистка обратилась к фанатам с просьбой написать в комментариях, какие песни в ее исполнении те любят и в каком жанре хотели бы услышать новые.

Примечательно, что один из пользователей посоветовал Оле поработать с Нателлой Крапивиной, экс-продюсером Светланы Лободы.

"Мне не нужен рядом генерал 😆", - посмеялась в ответ певица, отказавшись от предложения.

Отметим, в этом году Лобода расторгла договор с Крапивиной, которая была не только ее коллегой, но и близкой подругой. Нателла заявила, что устала от шоу-бизнеса. Этому предшествовали скандалы, которые происходили между ними со Светланой.

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