Бывшая продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая ушла из шоу-бизнеса после скандала с Киркоровым, заявила о своем возвращении
Как пишет Politeka.net, через несколько дней после "Премии МУЗ-ТВ" между известной продюсершей Нателлой Крапивиной, сотрудничавшей со Светланой Лободой, и королем российской эстрады Филиппом Киркоровым разгорелся громкий скандал.
Дело в том, что Крапивина прокомментировала фотографию Киркорова с видеоблогером Давой. Продюсер написала, что это "поноптикум в чистом виде, раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". К тому же, все, что происходило на западе, Крапивина назвала цирком уродов.
Киркоров не стал молчать в обиду и обвинил команду Лободы в плагиате Бейонсе. Заметим, что сама Лобода не поддержала Крапивину в этом скандале и заявила, что подобное всказування - недопустимо. Позже на фестивале "Новая волна" в Сочи, где также выступала украинская певица София Ротару, Лобода и Киркоров долго общались один на один и смогли найти общий язык.
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Позже в своем Instagram Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество со Светланой Лободой, продюсером которой была более 10 лет, да и вообще уходит из шоу-бизнеса.
После этого Лобода заявила, что больше не будет сотрудничать с продюсерами.
Однако недавно в интервью "Культурной Прачечной"бывшая продюсер Лободы рассказала, что возвращается в шоубиз.
"Я нашла пару очень интересных молодых парней и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером", - рассказала Нателла.
Также женщина заявила, что мириться с Киркоровым не будет и своих слов назад не берет.
Заметим, что Нателла Крапивина (настоящее имя Нателла Алиева) известна не только своим сотрудничеством с Лободой. Продюсер, клипмейкерка и режиссер, которая родилась в столице Туркменистана Ашхабаде, является создателем попуряного тревел-шоу "Орел и Решка" и основательницей продакшн-студии "TeenSpirit".
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