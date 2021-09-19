Бывшая продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая ушла из шоу-бизнеса после скандала с Киркоровым, заявила о своем возвращении

Как пишет Politeka.net, через несколько дней после "Премии МУЗ-ТВ" между известной продюсершей Нателлой Крапивиной, сотрудничавшей со Светланой Лободой, и королем российской эстрады Филиппом Киркоровым разгорелся громкий скандал.

Дело в том, что Крапивина прокомментировала фотографию Киркорова с видеоблогером Давой. Продюсер написала, что это "поноптикум в чистом виде, раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". К тому же, все, что происходило на западе, Крапивина назвала цирком уродов.

Киркоров не стал молчать в обиду и обвинил команду Лободы в плагиате Бейонсе. Заметим, что сама Лобода не поддержала Крапивину в этом скандале и заявила, что подобное всказування - недопустимо. Позже на фестивале "Новая волна" в Сочи, где также выступала украинская певица София Ротару, Лобода и Киркоров долго общались один на один и смогли найти общий язык.

Позже в своем Instagram Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество со Светланой Лободой, продюсером которой была более 10 лет, да и вообще уходит из шоу-бизнеса.

После этого Лобода заявила, что больше не будет сотрудничать с продюсерами.

Однако недавно в интервью "Культурной Прачечной"бывшая продюсер Лободы рассказала, что возвращается в шоубиз.

"Я нашла пару очень интересных молодых парней и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером", - рассказала Нателла.

Также женщина заявила, что мириться с Киркоровым не будет и своих слов назад не берет.

Заметим, что Нателла Крапивина (настоящее имя Нателла Алиева) известна не только своим сотрудничеством с Лободой. Продюсер, клипмейкерка и режиссер, которая родилась в столице Туркменистана Ашхабаде, является создателем попуряного тревел-шоу "Орел и Решка" и основательницей продакшн-студии "TeenSpirit".

Ранее Politeka писала, что Оля Полякова отказалась работать с экс-продюсером Лободы: "Мне не нужен рядом...".

Напомним, что Лобода в леопардовом купальнике поразила фигурой на отдыхе: "горячая и бешеная".

A еще Politeka сообщала, что Филиппа Киркорова потрясла внезапная смерть известной певицы: "этого не может быть".