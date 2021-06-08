Скандал Філіпа Кіркорова з продюсером Світлани Лободи завершився несподівано для всіх

Як передає Politeka.net, після "Премії МУЗ-ТВ" в мережі вибухнув скандал через невтішні висловлювання продюсера Нателли Крапівіної. Жінка прокоментувала фотографію Кіркорова з Давою, написавши, що "Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики".

Поп-король не став мовчати, обрушившись з критикою на Нателлу. Він звинуватив команду Лободи в плагіаті номера Бейонсе. У себе в Instagram він записав гнівне відео, опублікувавши скріни з некоректними висловлюваннями Крапівіної. Продюсера він звинуватив у дискримінації та гомофобії, назвавши її «минулим століттям».

Через короткий час Нателла Крапівіна у себе в Instagram заявила, що розходиться зі своєю артисткою.

"Все нескінченне кінець свій знаходить..з сьогоднішнього дня я більше не є продюсером Світлани Лободи і не хочу мати ні найменшого відношення до шоу-бізнесу", - заявила Крапівіна.

У коментарях шанувальники стали цікавитися, що ж сталося між артисткою і продюсером.

"Бумеранг так швидко від Філі?", "Нателла, що сталося, чому, як?", "Ні, як так", "Ой да ладно, помиритеся ще, а взагалі правильно, не гідна Свєтка всього, що ви для неї робите», «дуже шкода. Але я впевнена, все буде добре у всіх", - пишуть користувачі Мережі.

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