Скандал Філіпа Кіркорова з продюсером Світлани Лободи завершився несподівано для всіх
Як передає Politeka.net, після "Премії МУЗ-ТВ" в мережі вибухнув скандал через невтішні висловлювання продюсера Нателли Крапівіної. Жінка прокоментувала фотографію Кіркорова з Давою, написавши, що "Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики".
Поп-король не став мовчати, обрушившись з критикою на Нателлу. Він звинуватив команду Лободи в плагіаті номера Бейонсе. У себе в Instagram він записав гнівне відео, опублікувавши скріни з некоректними висловлюваннями Крапівіної. Продюсера він звинуватив у дискримінації та гомофобії, назвавши її «минулим століттям».
Аллу Пугачову, яку всі бояться, довели до сліз на публіці: "Негідник"
Ірина Горова показала свого улюбленця, дуже схожий на екс-чоловіка Потапа: "Тусовщик"
Дружина продюсера "Квартал 95" повеселилася в ліжку в білосніжному комплекті: "А висновок тут простий..."
Зірка "Майстер Шеф" приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "Це останнє спільне фото"
Комаров з "Світ навиворіт" несподівано звернувся до українців: "Як я втомився і все це ненавиджу"
Через короткий час Нателла Крапівіна у себе в Instagram заявила, що розходиться зі своєю артисткою.
"Все нескінченне кінець свій знаходить..з сьогоднішнього дня я більше не є продюсером Світлани Лободи і не хочу мати ні найменшого відношення до шоу-бізнесу", - заявила Крапівіна.
У коментарях шанувальники стали цікавитися, що ж сталося між артисткою і продюсером.
"Бумеранг так швидко від Філі?", "Нателла, що сталося, чому, як?", "Ні, як так", "Ой да ладно, помиритеся ще, а взагалі правильно, не гідна Свєтка всього, що ви для неї робите», «дуже шкода. Але я впевнена, все буде добре у всіх", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Лободу в перуці і золотому комбінезоні сплутали з Шакірою, красномовні кадри: «нижче плінтуса опустилася...».
Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто відвертій сукні вразила фігурою і "загрозою" зі сцени: "Моліться...".
Також Politeka писала, що Лобода в латексі вразила розміром декольте і дивною деталлю: "ці штуки на боках...".