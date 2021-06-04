Співачка Світлана Лобода з'явилася в обтягуючому вбранні для однієї з премій

Артистка володіє стрункою фігурою, попри те, що народила двох дітей, повідомляє Politeka.net. Форми красуні не можуть не вразити, а її секрет в тому, що вона веде здоровий спосіб життя.

В одному з інтерв'ю Лобода розповіла секрети своєї привабливості. Зокрема, співачка вранці п'є склянку теплої води з лимоном, потім снідає кашами: вівсяною або гречаною.

На обід артистка обов'язково їсть перше, а після занять спорту - стейк з телятини або трохи білого м'яса курки.

Красуня любить солодке і не обмежує себе в ньому, адже за день вона втрачає багато енергії, яку їй треба заповнювати.

Результати говорять самі за себе. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) У підсумку артистка може дозволити собі будь-який наряд. Так, на премію "МУЗ ТВ" вона прийшла в обтягуючому вбранні за латексу й з глибоким декольте. Довге кучеряве волосся і стильні окуляри завершили настільки жаркий образ.

"Ми відкриваємо!",- написала Лобода, пройшовшись по вулиці і сівши в авто.

Публікація швидко зібрала майже 200 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Коли ви виходите на доріжку по тілу біжать мурашки 🥰", " найкрасивіша на цій премії😭 WE LOVE YOU!!!❤ ️ 🔥 ", "Початок світу❤️🔥 гармата!

Удачі Вам, ЛобоДушечко😘", " удачі тобі Светик. Ти найкрасивіша, найкрутіша❤️❤️❤️", "Світлана ви супер🔥, завжди чекаю ваш вихід на доріжці і на сцені", "Ці штуки на боках ... 🥴".

Нагадаємо, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".

Як повідомляла Politeka, Лобода після прем'єри нового кліпу надривно звернулася до шанувальників:"розумієте, як ніхто".

Також Politeka писала, Білява Лобода в шкіряних штанях змусила шанувальників верещати від захвату:"вас чекає особливе...".