Певица Светлана Лобода появилась в обтягивающем наряде для одной из премий

Артистка обладает стройной фигурой, несмотря на то, что родила двоих детей, сообщает Politeka.net. Формы красотки не могут не впечатлить, а ее секрет в том, что она ведет здоровый образ жизни.

В одном из интервью Лобода рассказала секреты своей привлекательности. В частности, певица по утрам пьет стакан теплой воды с лимоном, затем завтракает кашами: овсяной или гречневой.

На обед артистка обязательно ест первое, а после занятий спорта - стейк из телятины или немного белого мяса курицы.

Красотка любит сладкое и не ограничивает себя в нем, ведь за день она теряет много энергии, которую ей надо восполнять.

Результаты говорят сами за себя. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) В итоге артистка может позволить себе любой наряд. Так, на премию "МУЗ ТВ" она пришла в обтягивающем наряде из латекса с глубоким декольте. Длинные кудрявые волосы и стильные очки завершили столь жаркий образ.

"Мы открываем!", - написала Лобода, пройдясь по улице и сев в авто.

Публикация быстро собрала почти 200 тысяч просмотров и много комментариев.

"Когда Вы выходите на дорожку по телу бегут мурашки 🥰", "Самая красивая на этой премии😭 WE LOVE YOU!!!❤️‍🔥", "Начало Света❤️‍🔥 пушка!

Удачи Вам, ЛобоДушечка😘", "Удачи тебе Светик. Ты самая КРАСИВАЯ, самая КРУТАЯ❤️❤️❤️", "Светлана вы супер🔥, всегда жду ваш выход на дорожке и на сцене", "Эти штуки на боках...🥴".

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".