Вот это да!

Скандал Филиппа Киркорова с продюсером Светланы Лободы завершился неожиданно для всех

Как передает Politeka.net, после «Премии МУЗ-ТВ» в сети разразился скандал из-за нелестных высказываний продюсера Нателлы Крапивиной. Женщина прокомментировала фотографию Киркорова с Давой, написав, что «Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

Поп-король не стал молчать, обрушившись с критикой на Нателлу. Он обвинил команду Лободы в плагиате номера Бейонсе. У себя в Инстаграм он записал гневное видео, опубликовав скрины с некорректными высказываниями Крапивиной. Продюсера он обвинил в дискриминации и гомофобии, назвав ее «прошлым веком».

Через короткое время Нателла Крапивина у себя в Инстаграм заявила, что расстается со своей артисткой.

«Все бесконечное конец свой обретает..с сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», - заявила Крапивина.

В комментариях поклонники стали интересоваться, что же произошло между артисткой и продюсером.

«Бумеранг так быстро от Фили?», «Нателла, что случилось, почему, как?», «Нет, как так», «Ой да ладно, помиритесь еще, а вообще правильно, не достойна Светка всего, что Вы для нее делаете», «Очень жаль. Но я уверена, все будет хорошо у всех», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лободу в парике и золотом комбинезоне спутали с Шакирой, красноречивые кадры: «Ниже плинтуса опустилась…».

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