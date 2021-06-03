Популярна співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Світлана Лобода поділилася кадрами зі свого концерту

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка, яка будує успішну кар'єру в Росії, опублікувала епізод з концерту. На відео вона танцювала на сцені під загадкову музику. Світлана була одягнена в золотистий комбінезон і перуку з кучерявим довгим волоссям.

"Є щось в музиці, що не піддається запису. Життя не можна записати, серце не можна записати... Момент творіння невловимий за своєю суттю...(с) ми з Артемом @arteminyan1 знову зустрілися, щоб дещо для вас створити... чекайте!",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків про образ. Варто відзначити, що в коментарях співачку стали порівнювати з різними західними зірками, на яких вона стала схожа.

"Мда, копіювати образ Шакіри... нижче плінтуса опустилася", "я подумала це Бейонсе", "Ах ноги, ноги, мрія", "Божественна фігура", "Моя улюблена пісня", "на молоду Шер схожа)", "Ви така чудова! Креативна!", "Мурашки по шкірі", "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Лобода показала, як готується до нового перформансу в розкішній вечірній сукні.

Нагадаємо, що Лобода в блискучій сукні з декольте і розрізами влаштувала зоряне дефіле: «занадто гаряча».

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила "родзинку" в стильному вбранні, забувши про пристойності:"Багіра".

Також Politeka писала, що Лобода в коротких шортах показала, заради кого готова зірватися з роботи: "як би не був завантажений мій графік...".