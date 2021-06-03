Популярная певица, экс-солистка группы ВИА Гра Светлана Лобода поделилась кадрами со своего концерта

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица, которая строит успешную карьеру в России, опубликовала эпизод с концерта. На видео она танцевала на сцене под загадочную музыку. Светлана была одета в золотистый комбинезон и парик с кучерявыми длинными волосами.

«Есть нечто в музыке, не поддающееся записи. Жизнь нельзя записать, сердце нельзя записать... Момент творения неуловим по своей сути...(с) Мы с Артемом @arteminyan1 снова встретились, чтобы кое-что для вас создать…ждите!», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов об образе. Стоит отметить, что в комментариях певицу стали сравнивать с различными западными звездами, на которых она стала похожа.

«Мда, копировать образ Шакиры... ниже плинтуса опустилась», «Я подумала это Бейонсе», «Ах ноги, ноги, мечта», «Божественная фигура», «Моя любимая песня», «На молодую Шер похожа)», «Вы такая чудная! Креативная!», «Мурашки по коже», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лобода показала, как готовится к новому перформансу в роскошном вечернем платье.

Напомним, что Лобода в сверкающем платье с декольте и разрезами устроила звездное дефиле: «Слишком горяча».

Как сообщала Politeka, Лобода засветила "изюминку" в стильном наряде, забыв о приличиях: "Багира".

Также Politeka писала, что Лобода в коротких шортах показала, ради кого готова сорваться с работы: "Как бы ни был загружен мой график...".