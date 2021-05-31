Відома співачка українського походження Світлана Лобода показала своїх найдорожчих людей, заради яких завжди готова викроїти час з насиченого графіка
Як пише Politeka.net, співачка, яка вже давно перебралася з України в Росію і зараз живе і працює там, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Лобода похвалилася своїми улюбленими дочками: Євангеліною і Тільдою.
Лобода показала фото, на яких вона позує з дівчатками на тлі курортного міста. Співачка одягнена по-літньому легко: на ній дуже короткі джинсові шорти, біла майка і чорний капелюх з широкими полями.
"Залетіти на кілька годин поцілувати дівчат - безцінно! І як би не був завантажений мій графік, Я завжди буду знаходити час для моїх рідних сердечок", - підписала кадри Світлана.
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Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста.
"Мама вона така найсильніша любов", "які великі вже дочки", "від фотографій віє теплом це здорово і цінно - серед купи роботи, суєти і зайнятості, знаходити час для дітей. І проводити його з користю", "відпочивайте Світлана, ви заслуговуєте", "капелюшок блиск, фігурка шик", "Покажіть Тілечку, все одно всі знають тата", " Ви молодець! Все встигаєте", - пишуть люди.
Нагадаємо, Лобода показала, що творилося в гримерці і на репетиціях її нового перформансу: "не шкодую ні про що".
Як повідомляла Politeka, Лобода в блискучій сукні з декольте і розрізами влаштувала зоряне дефіле: «занадто гаряча».
Також Politeka писала, що Лобода в день народження молодшої дочки поділилася несподіваним спогадом: "за день до пологів на мене напав...".