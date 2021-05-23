Популярная певица и экс-солистка ВИА Гры Светлана Лобода показала, как дефилирует в роскошном вечернем платье

Известная украинская артистка, которая в последние годы живет и работает в России, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На новом видео певица пафосно дефилирует в роскошном наряде. Судя по всему, это происходит где-то за кулисами ее очередного выступления. Наряд Лободы выглядит очень эффектно. На ней длинное вечернее платье бежевого цвета, которое бы практически сливалось с ее кожей, если бы не сверкающая ткань. Наряд с открытыми плечами, глубоким декольте и высокими разрезами на юбке так и привлекает к себе внимание.

Главным ярким акцентом образа певицы стала красная помада. Дополнила образ Лободы гламурная укладка.

На кадрах певица уверенно шагает в босоножках, томно выгибаясь перед камерой.

Поклонники певицы пришли в восторге от этих кадров.

«Невероятно красивый образ», «А это девушка настоящая или пришедшая к нам из самых ярких снов?», «Ну что за богиня? Света, как Вам идёт такая прическа», «Объективно самая лучшая», «Тропикана-женщина, слишком горяча», «Сногсшибательная», «Не знаю кто она но смотрится очень вульгарно ..побойтесь Бога», «Вы как из мультика -идеальная фигура!!! Идеальное лицо и походка!», - пишут люди.

Напомним, Лобода в день рождения младшей дочери поделилась неожиданным воспоминанием: "За день до родов на меня напал...".

Как сообщала Politeka, Лобода поделилась трогательными фото с младшей дочерью на руках: "Мой сладкий сахар".

Также Politeka писала, что Лобода хвастнула ярким образом после съемок, удивив поклонников: «А что с носом?».