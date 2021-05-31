Известная певица украинского происхождения Светлана Лобода показала своих самых дорогих людей, ради которых всегда готова выкроить время из насыщенного графика
Как пишет Politeka.net, певица, которая уже давно перебралась из Украины в Россию и сейчас живет и работает там, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Лобода похвасталась своими любимыми дочками: Евангелиной и Тильдой.
Лобода показала фото, на которых она позирует с девочками на фоне курортного города. Певица одета по-летнему легко: на ней очень короткие джинсовые шорты, белая майка и черная шляпа с широкими полями.
«Залететь на несколько часов поцеловать девчонок - бесценно! И как бы ни был загружен мой график, я всегда буду находить время для моих родных сердечек», - подписала кадры Светлана.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.
«Мама она такая самая сильная Любовь», «Какие большие уже дочки», «От фотографий веет теплом Это здорово и ценно - среди кучи работы, суеты и занятости, находить время для детей. И проводить его с пользой», «Отдыхайте Светлана, вы заслуживаете», «Шляпка блеск, фигурка шик», «Покажите Тилечку, все равно все знают папу», «Вы молодец! Всё успеваете», - пишут люди.
Напомним, Лобода показала, что творилось в гримерке и на репетициях ее нового перформанса: "Не жалею ни о чём".
Как сообщала Politeka, Лобода в сверкающем платье с декольте и разрезами устроила звездное дефиле: «Слишком горяча».
Также Politeka писала, что Лобода в день рождения младшей дочери поделилась неожиданным воспоминанием: "За день до родов на меня напал...".