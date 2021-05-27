Популярная певица и экс-солистка ВИА Гры Светлана Лобода показала, как готовится к новому перформансу в роскошном вечернем платье

Известная украинская артистка, которая в последние годы живет и работает в России, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На новом видео певица играет на гитаре сидя на ступеньках, потом пафосно дефилирует в роскошном наряде. Судя по всему, это готовится очередное ее выступление. Наряд Лободы выглядит очень эффектно. На ней длинное вечернее платье красного цвета с глубоким декольте и разрезами по обеим ногам.

Главным ярким акцентом образа певицы стала красная помада. Дополнила образ Лободы укладка с легкими волнами на волосах.

"😇 Для меня подготовка каждого перформанса - это маленькая жизнь после ...я слышу ваши аплодисменты, читаю отзывы, вдохновляюсь и не жалею ни о чём ☺️❤️", - написала Лобода.

Поклонники певицы пришли в восторге от этих кадров.

«ЛобоДушечка, Вы-девочка-трудяжка❤️!!! спасибо Вам за эти перформансы!!! Они офигенные и на одном дыхании. Люблю💘», « Спасибо Вам, что выкладываете такие бэкстейджи! Всегда очень интересно наблюдать за вашей работой и её результатом❤️», « Обожаем бэкстейджи,выкладывайте их чаще😻», - пишут люди.

Напомним, Лобода в день рождения младшей дочери поделилась неожиданным воспоминанием: "За день до родов на меня напал...".

Как сообщала Politeka, Лобода поделилась трогательными фото с младшей дочерью на руках: "Мой сладкий сахар".

Также Politeka писала, что Лобода хвастнула ярким образом после съемок, удивив поклонников: «А что с носом?».