Популярна співачка і екс-солістка ВІА Гри Світлана Лобода показала, як дефілює в розкішній вечірній сукні
Відома українська артистка, яка в останні роки живе і працює в Росії, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
На новому відео співачка пафосно дефілює в розкішному вбранні. Судячи з усього, це відбувається десь за лаштунками її чергового виступу. Наряд Лободи виглядає дуже ефектно. На ній довге вечірнє плаття бежевого кольору, яке б практично зливалося з її шкірою, якби не блискуча тканина. Наряд з відкритими плечима, глибоким декольте і високими розрізами на спідниці так і привертає до себе увагу.
Головним яскравим акцентом образу співачки стала червона помада. Доповнила образ Лободи гламурна укладка.
На кадрах співачка впевнено крокує в босоніжках, млосно вигинаючись перед камерою.
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Шанувальники співачки прийшли в захваті від цих кадрів.
"Неймовірно красивий образ", "а це дівчина справжня або прийшла до нас з найяскравіших снів?", "Ну що за богиня? Світла, як вам йде така зачіска", "Об'єктивно найкраща", "Тропікана-жінка, занадто гаряча«,» карколомна", "не знаю хто вона але виглядає дуже вульгарно ..Побійтеся Бога", "ви як з мультика-ідеальна фігура!!! Ідеальне обличчя і хода!", - пишуть люди.
Нагадаємо, Лобода в день народження молодшої дочки поділилася несподіваним спогадом: "за день до пологів на мене напав...".
Як повідомляла Politeka, Лобода поділилася зворушливими фото з молодшою дочкою на руках: "Мій солодкий цукор".
Також Politeka писала, що Лобода хвалилася яскравим чином після зйомок, здивувавши шанувальників: "А що з носом?».