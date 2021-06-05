Співачка Світлана Лобода з'явилася в обтягуючому вбранні для однієї з премій
Артистка володіє стрункою фігурою, незважаючи на те, що народила двох дітей, повідомляє Politeka.net. Форми красуні не можуть не вразити, а її секрет в тому, що вона веде здоровий спосіб життя.
На обід артистка обов'язково їсть перше, а після занять спорту - стейк з телятини або трохи білого м'яса курки.
Результати говорять самі за себе. У підсумку артистка може дозволити собі будь-який наряд. Так, на сцені премії "МУЗ ТВ" вона з'явилася в блискучій сукні з глибоким декольте. Довге кучеряве волосся і помітний макіяж завершили настільки жаркий образ.
"Все, що я можу сказати про премію Мuztv моліться ♪ ",- написала Лобода.
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Публікація швидко зібрала майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.
"Спасибі вам за цей неймовірний виступ!!🧡 ", " Ваш номер дуже зворушив, кращий на премії ♪ ", "Дякую, що підірвала цю премію ❤️ 🔥 🔥 🔥 ", "Та мені здається навіть молитви вже не врятують наш ШБ ! Залишається тільки одна надія на Вас🔥 🙌", "спасибі за цей рівень, неймовірно пишаємося і любимо вас! Ви-найкраща! 🖤🙏🏼 ", "Те почуття, коли ваш виступ краще самої премії🙈", " Увау 🔥 🔥 🔥 🔥вогонь, пожежа, богиня".
Нагадавши, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".
Як повідомляла Politeka, Лобода після прем'єри нового кліпу надривно звернулася до шанувальників:"розумієте, як ніхто".
Також Politeka писала, Білява Лобода в шкіряних штанях змусила шанувальників верещати від захвату:"вас чекає особливе...".