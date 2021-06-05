Певица Светлана Лобода появилась в обтягивающем наряде для одной из премий

Артистка обладает стройной фигурой, несмотря на то, что родила двоих детей, сообщает Politeka.net. Формы красотки не могут не впечатлить, а ее секрет в том, что она ведет здоровый образ жизни.

На обед артистка обязательно ест первое, а после занятий спорта - стейк из телятины или немного белого мяса курицы.

Результаты говорят сами за себя. В итоге артистка может позволить себе любой наряд. Так, на сцене премии "МУЗ ТВ" она появилась в блестящем платье с глубоким декольте. Длинные кудрявые волосы и броский макияж завершили столь жаркий образ.

"Всё,что я могу сказать о премии Мuztv молитесь 😇 ", - написала Лобода.

Публикация быстро собрала почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Спасибо вам за это невероятное выступление!!🧡 ", " Ваш номер очень тронул, лучший на премии👐🏻", "Спасибо, что взорвала эту премию ❤️🔥🔥🔥 ", "Да мне кажется даже молитвы уже не спасут наш ШБ ! Остаётся только одна надежда на Вас 🔥🙌", "Спасибо за этот уровень, невероятно гордимся и любим Вас! Вы - лучшая! 🖤🙏🏼 ", "То чувство,когда ваше выступление лучше самой премии🙈", " Увау 🔥🔥🔥🔥огонь, пожар, богиня".

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".