Певица Светлана Лобода появилась в обтягивающем наряде для одной из премий
Артистка обладает стройной фигурой, несмотря на то, что родила двоих детей, сообщает Politeka.net. Формы красотки не могут не впечатлить, а ее секрет в том, что она ведет здоровый образ жизни.
На обед артистка обязательно ест первое, а после занятий спорта - стейк из телятины или немного белого мяса курицы.
Результаты говорят сами за себя. В итоге артистка может позволить себе любой наряд. Так, на сцене премии "МУЗ ТВ" она появилась в блестящем платье с глубоким декольте. Длинные кудрявые волосы и броский макияж завершили столь жаркий образ.
"Всё,что я могу сказать о премии Мuztv молитесь 😇 ", - написала Лобода.
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Публикация быстро собрала почти 50 тысяч лайков и много комментариев.
"Спасибо вам за это невероятное выступление!!🧡 ", " Ваш номер очень тронул, лучший на премии👐🏻", "Спасибо, что взорвала эту премию ❤️🔥🔥🔥 ", "Да мне кажется даже молитвы уже не спасут наш ШБ ! Остаётся только одна надежда на Вас 🔥🙌", "Спасибо за этот уровень, невероятно гордимся и любим Вас! Вы - лучшая! 🖤🙏🏼 ", "То чувство,когда ваше выступление лучше самой премии🙈", " Увау 🔥🔥🔥🔥огонь, пожар, богиня".
Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".
Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".
Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".