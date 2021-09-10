Відома співачка Світлана Лобода вразила фанатів кадрами з відпочинку в дивовижному місці

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки живе і будує кар'єру в Росії, часто балує свою армію фанатів яскравими публікаціями в Instagram. Так, цього разу зірка збентежила шанувальників пікантними фото з відпочинку, на яких позує у відвертому образі.

Як видно, на нових фотографіях Світлана відображена в дивовижному місці серед скель, по яких ходить босими ногами. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому леопардовому купальнику, який підкреслив ідеальну фігуру, довгі ноги і рівну засмагу на тілі. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі величезні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Лобода написала: "А як пройшло ваше літо?". Шанувальники тут же почали коментувати знімки зірки, засинаючи її компліментами: "Як ми скучили за Вашими літніми фотками. Шикарна", "Фігура вогонь, мотиватор для багатьох", "Тропікана-жінка, гаряча і скажена", "Красива!", "Як? Як можна бути такою красивою?", "Фігури більше немає, просто худа дівчина", "Вау! Гарного відпочинку!".

Нагадаємо, Лобода розвалилася в кріслі, вразивши виглядом після трудових буднів: "Працювали як скажені".

Як повідомляла Politeka, Лобода показала "фокуси" з язиком, прикувавши до себе погляди: ефектні кадри.

Також Politeka писала, що Лобода в ефектній шубі влаштувала справжню спеку на сцені, красномовні кадри: "Завжди потужно!".