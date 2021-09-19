Відома балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар пригрозила учасниці Джамалі скандалом через візажиста

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною і однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проєкту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса.

На цей раз артиста опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Учасники та судді шоу "Танці з зірками" активно готуються до прямого ефіру. У Катерини Кухар виникло невдоволення щодо свого візажиста і стиліста, який працює не тільки над нею, але і над учасницею шоу Джамалою.

"Так, ну що хочу сказати". Значить, досить багато часу дитина не доглянута тому що у мене є стиліст і візажист з Джамалою. Один на двох. Або на трьох. Так от, пахне скандальчиком. Голову з плечей", - пригрозила учасниці Катерина Кухар.

"Міша, що ти скажеш у своє виправдання? Що відбувається? У тебе одна зірка тут, розумієш?",- звернулася до стиліста балерина.

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