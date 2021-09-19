Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі часто ходить за покупками разом зі своїми дітьми
Як пише Politeka.net, папараці регулярно ловлять зірку, коли та здійснює покупки в супермаркетах і магазинах одягу. Практично завжди по магазинах з Джолі ходить хтось із її шістьох дітей. Цього разу 46-річна актриса пішла за покупками з донькою Захарою.
На одній з фан-сторінок в соцмережах з'явилося фото, на якому Джолі розплачувалася з касиром. В цей час її дочка стояла поруч. Шанувальників вразив зовнішній вигляд дівчинки. Вона була одягнена в червону довгу сукню, яка нагадувала вечірнє вбрання.
"18 вересня Анджеліна Джолі і Захара роблять покупки на ринку Еревон в Західному Голлівуді", - підписали фото автори аккаунта.
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У коментарях шанувальники залишили безліч відгуків.
"Дуже красиві і знайомі образи", "Мамина дочка", "Що на ній надіто?", "Дивний наряд", "які милі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в розкішній сукні з вирізом вразила формами: "нітрохи не постаріла".
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