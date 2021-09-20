Українська співачка Оля Полякова і телеведуча Маша Єфросиніна, які знімають шоу «Взрослые девочки» , зробили спільну заяву

Як пише Politeka.net, після критики свого проекту Українські зірки обіцяли здивувати.

Махати Єфросиніна і Оля Полякова, схоже, вже підготували новий випуск шоу, і заінтригували анонсом.

"Випуск буде абсолютно не схожий на перший. Ми з цього приводу трохи переживаємо, але точно знаємо, що тих, кого не захопив перший випуск, захопить другий точно. У нас всі програми будуть не схожі один не одного", - розповіла Маша Єфросиніна.

У свою чергу Оля Полякова відкрила завісу щодо теми нового випуску.

"Буде дуже класна темочка, яка буде цікава всім матусям підлітків», - сказала співачка.

Маша Єфросиніна навіть не стримала емоцій і поцілувала Полякову в декольте, що схоже здивувало співачку.

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