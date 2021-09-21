Відомий російський виконавець Сергій Лазарєв збентежив появою в компанії відомої співачки

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Ольги Бузової з'явилося фото з відпустки. На знімку красуня була в купальнику. Вона стояла поруч з виконавцем, трохи притулившись до нього. Шанувальників вразила несподівана поява зірок разом. Але ще більше їх зацікавив підпис Ольги до фото.

"Твоя любов це так гарно", - написала Бузова.

У коментарях шанувальники поділилися на два табори. Одні стали робити компліменти парочці, а інші висміювати Бузову і її спробу пропіаритися.

"Залиш Сергія в спокої", «красунчики», «тільки не кажіть, що вони разом», "Сергій Бузов", "Відчепися вже від Лазарєва. Хороший хлопець нічого поганого тобі не зробив", "Коли встигла ця любов розквітнути, цікаво?", "Лазарєв мабуть пошкодував, що опинився з тобою в одному готелі", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Лазарєву довго приписували роман з Ані Лорак, хоча самі зірки переконують, що між ними тільки дружба.

Нагадаємо, що Ані Лорак у "весільній" сукні притулилася до Лазарєва:"Давно чекала".

Як повідомляла Politeka, Лорак відкрито позагравала з Лазарєвим:"скільки між ними тепла".

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