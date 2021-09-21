Известный российский исполнитель Сергей Лазарев обескуражил появлением в компании известной певицы
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Ольги Бузовой появилось фото с отпуска. На снимке красотка была в купальнике. Она стояла рядом с исполнителем, немного прижавшись к нему. Поклонников впечатлило неожиданное появление звезд вместе. Но еще больше их заинтересовала подпись Ольги к фото.
«Твоя любовь это так красиво», - написала Бузова.
В комментариях поклонники поделились на два лагеря. Одни стали делать комплименты парочке, а другие высмеивать Бузову и ее попытку пропиариться.
«Оставь Серёжу в покое», «Красавчики», «Только не говорите, что они вместе», «Сергей Бузов», «Отстань уже от Лазарева. Хороший парень ничего плохого тебе не сделал», «Когда успела эта любовь расцвести, интересно?», «Лазарев небось пожалел, что оказался с тобой в одном отеле», - пишут пользователи сети.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось: "Я готов..."
Состояние беременной невесты победителя "Голосу країни" резко ухудшилось: "Вызываю скорую"
Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, как изменилась ее фигура: кадры с тренировки
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Отметим, что Лазареву долго приписывали роман с Ани Лорак, хотя сами звезды убеждают, что между ними только дружба.
Напомним, что Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к Лазареву: "Давно ждала".
Как сообщала Politeka, Лорак открыто позаигрывала с Лазаревым: "Сколько между ними тепла".
Также Politeka писала, что Ани Лорак уединилась с Лазаревым, кадры: "Это настолько чудесно".