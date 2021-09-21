Известный российский исполнитель Сергей Лазарев обескуражил появлением в компании известной певицы

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Ольги Бузовой появилось фото с отпуска. На снимке красотка была в купальнике. Она стояла рядом с исполнителем, немного прижавшись к нему. Поклонников впечатлило неожиданное появление звезд вместе. Но еще больше их заинтересовала подпись Ольги к фото.

«Твоя любовь это так красиво», - написала Бузова.

В комментариях поклонники поделились на два лагеря. Одни стали делать комплименты парочке, а другие высмеивать Бузову и ее попытку пропиариться.

«Оставь Серёжу в покое», «Красавчики», «Только не говорите, что они вместе», «Сергей Бузов», «Отстань уже от Лазарева. Хороший парень ничего плохого тебе не сделал», «Когда успела эта любовь расцвести, интересно?», «Лазарев небось пожалел, что оказался с тобой в одном отеле», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Лазареву долго приписывали роман с Ани Лорак, хотя сами звезды убеждают, что между ними только дружба.

Напомним, что Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к Лазареву: "Давно ждала".

Как сообщала Politeka, Лорак открыто позаигрывала с Лазаревым: "Сколько между ними тепла".

Также Politeka писала, что Ани Лорак уединилась с Лазаревым, кадры: "Это настолько чудесно".