Це вже занадто!

Зірки "Дизель шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин показали, як насправді ставляться один до одного в житті

Гумористи працюють разом вже багато років. Вони починали як зірки російської команди КВК "Уездный город", а в останні роки виступають у складі українського "Дизель шоу". Після стількох років вони просто не могли залишитися один одному чужими людьми.

Як пише Politeka.net, у своїх сторіз Писаренко вирішив пожартувати на тему їхніх з Нікішиним стосунків у житті.

Він опублікував відео, на якому вони сидять за столиком в кафе. При цьому тарілка з супом стоїть тільки перед Сергієм, в той час як Євген тільки спостерігає з голодними очима, як його колега їсть.

"У нас взагалі рівноправність в команді. Ми друзі!",- вимовляє Писаренко, поки Нікішин цікавиться у нього, чи смачний суп.

"А може бути на двох як-небудь?", - голосом,що запинається, цікавиться Нікішин.

"На двох як-небудь? Обов'язково", - відповідає Писаренко, продовжуючи їсти поодинці.

Однак, вже на наступних кадрах гумористи перестають грати сценку, адже Нікішину принесли його власне замовлення. Після того як це потрапило на камеру, Писаренко розсміявся. Судячи з таких кадрів, у них в команді панує справжня дружба.

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