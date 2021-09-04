Актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин из "Дизель шоу" удивили видом на новом фото

Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко является популярным актером, начав свою карьеру с КВН. Звезда работает в паре со своим другом Евгением Никишиным. Парочка вместе выступает в проектах "Дизель студио", а также гастролируют в рамках команды "Уездный город". Писаренко не забывает и о социальных сетях, где постоянно публикует новый контент.

На новом фото Писаренко был с пистолетом, держа в одной руке микрофон и ногу блондинки, которая находилась рядом. Также в кадре был и Никишин, который улыбался, надев розовый наряд. Как можно понять, друзья снова уехали в России.

"Уездный город. Сергей Писаренко. Дизель шоу", - поставил теги актер под публикацией в социальной сети Инстаграм.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарий:

"Какие вы классные", "Огонь, сразу зажигают".

Напомним, звезды "Дизель шоу" пошли друг на друга с кулаками, всплыли подробности

А еще Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Писаренко нарвался на критику из-за кадров с сыном-подростком

Также Politeka сообщала, что звезда «Дизель шоу» Писаренко укатил в России, засветившись в неожиданной компании