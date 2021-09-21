Это уже слишком!

Звезды «Дизель шоу» Сергей Писаренко и Евгений Никишин показали, как на самом деле относятся друг к другу в жизни

Юмористы работают вместе уже много лет. Они начинали как звезды российской команды КВН «Уездный город», а в последние годы выступают в составе украинского «Дизель шоу». После стольких лет они просто не могли остаться друг другу чужими людьми.

Как пишет Politeka.net, в своих Сториз Писаренко решил пошутить на тему их с Никишиным отношений в жизни.

Он опубликовал видео, на котором они сидят за столиком в кафе. При этом тарелка с супом стоит только перед Сергеем, в то время как Евгений только наблюдает с голодными глазами, как его коллега ест.

«У нас вообще равноправие в команде. Мы друзья!», - произносит Писаренко, пока Никишин интересуется у него, вкусный ли суп.

«А может быть на двоих как-нибудь?», - запинающимся голосом интересуется Никишин.

«На двоих как-нибудь? Обязательно», - отвечает Писаренко, продолжая есть в одиночку.

Однако, уже на следующих кадрах юмористы перестают играть сценку, ведь Никишину принесли его собственный заказ. После того как это попало на камеру, Писаренко рассмеялся. Судя по таким кадрам, у них в команде царит настоящая дружба.

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