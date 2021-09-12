Звезда «Дизель Студио» Егор Крутоголов начал стройку, которую все откладывал. и устроил настоящие гонки

Как сообщает Politeka.net, актер и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов рассказал, как провел лето и чем был занят все это время.

Своими размышлениями и фото он поделился на официальной странице «Дизель Студио» в Instagram.

Как оказалось Крутоголов провел активно-продуктивное лето. Вместе с коллегами они снимали четвертый сезон «Папанек» и прикалывались во время сьемок. Также он начал возле дома строительство террасы и занялся ремонтом двора. Ко всему прочему он прочитал пол книги «Netflix».

«Успел съездить с сыном в Польшу на гонки. А вот на море так и не успел - говорят оно мокрое и с волнами, но я не верю, не видел», - добавил актер с юмором.

На летних снимках Крутоголов показал всю свою семью. Рядом с ними он выглядит очень счастливым и радостным. Его сыновья растут неимоверно похожими на звездного отца.

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