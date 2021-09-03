Актеры студии "Дизель шоу" совсем скоро порадуют украинцев новым сезоном, а пока интригуют интересными кадрами в Сети

Как передает Politeka.net, новые фото появились на официальной странице юмористического проекта в Инстаграм.

«Яркие, феерические и такие любимые – уже в новом выпуске «Дизель Шоу» наши актеры станцуют и споют для вас, дорогие зрители», - говорится в посте.

На снимках актеры «Дизель Шоу» запечатлены в ярких разноцветных костюмах, и судя по всему, веселятся, как могут. И повод дейстительно есть.

Выпуск будет праздничным, ведь в этом году "Дизель Студио" празднует свой 6 день рождения. 24 апреля 2015 года состоялся первый концерт "Дизель Шоу".

«Уже всё готово, телек настроен, напоминалки включены, давайте уже», «И с днюхой кстати, красоты, смеха, любви, удачи, здоровья, и всего всего побольше», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее сообщалось, что актеры «Дизель шоу» в новом сезоне впервые будут говорить в своих постановках на украинском языке.

Напомним, артист из "Дизель шоу" неожиданно решился на смену имиджа и "профессии".

Как сообщала Politeka, актеры "Дизель шоу" поразили отдыхом на all inclusive.

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