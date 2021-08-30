Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, как проходит запись песен для шоу

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм актриса опубликовала эксклюзивные кадры, сделанные в студии звукозаписи. Булитко записывала песню для шоу, но у нее это получалось не с первого раза. В процессе работы Виктория неприлично вела себя, позволяя ругаться матом. Впрочем, на видео ругательства красотка скрыла звуком сверчков, что очень позабавило ее поклонников.

«Просто рабочий процесс. Или...Гля! Какие пальцы длинные )))Или…Нет предела совершенству», - подписала видео звезда.

В комментариях поклонники стали расхваливать ее таланты, а также шутить над манерой исполнения Виктории.

«Вы лучшая, Викуля», «Голос как мёд для Ушей! Лучшая!», «Так и хочется спеть в рифму: "Нет на свете веселей, чем прекрасных Дизелей"!», «От Вика хитрюга, принесла в студию сверчков в кармане чтобы подпевали», «Наряд красивый», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Булитко поведала о проблемах со здоровьем, попросив о помощи: "Друзья...".

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