Популярна українська акторка Вікторія Булітко розповіла про свою алергію

Як пише Politeka.net, відома українська гумористка Вікторія Булітко, яка вже багато років виступає в "Дизель шоу", часто розповідає шанувальникам про своє особисте життя.

Цього разу акторка записала декілька stories у своєму Instagram, у яких розповіла, що страждає від серпневої алергії.

"Друзі, як мені набридла алергія. Оця-от, серпнева… Все свербить: ніс свербить, очі сверблять і нічого не допомагає. Може, у когось є якийсь супер спосіб уникнути цього всього…", - звернулася до шанувальників Булітко.

На відео видно, що в акторки дуже сильно почервоніли очі та ніс. До того ж, Булітко страждає від сильного нежиттю. Що саме викликало таку сильну алергію акторка "Дизель шоу" не розповіла.

Рaніше Politeka писaлa, що Булітко з "Дизель шоу" засвітилася біля палаючого вулкана: "Не біда, якщо ні...".

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" показала топ пікантних образів і змусила вибирати: "Медсестра або черниця?".

A ще Politeka повідомлялa, що Булітко з "Дизель шоу" влаштувала дебош прямо на зйомках популярного серіалу: момент потрапив на відео.