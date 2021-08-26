Популярная украинская актриса Виктория Булитко рассказала о своей аллергии

Как пишет Politeka.net, известная украинская юмористка Виктория Булитко, которая уже много лет выступает в "Дизель шоу", часто рассказывает поклонникам о своей личной жизни.

На этот раз актриса записала несколько stories в своем Instagram, в которых рассказала, что страдает от августовской аллергии.

"Друзья, как мне надоела аллергия. Вот эта вот, августовская... Все чешется: нос чешется, глаза зудят и ничего не помогает. Может, у кого-то есть какой-то супер способ избежать этого всего...", - обратилась к поклонникам Булитко.

На видео видно, что у актрисы очень сильно покраснели глаза и нос. К тому же, Булитко страдает от сильного насморка. Что именно вызвало такую сильную аллергию актриса "Дизель шоу" не рассказала.

Ранее Politeka писала, что Булитко из" Дизель шоу "засветилась у горящего вулкана:" не беда, если нет...".

Напомним, что Булитко из "Дизель шоу" показала топ пикантных образов и заставила выбирать: "Медсестра или монахиня?".

A еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" устроила дебош прямо на съемках популярного сериала: момент попал на видео.