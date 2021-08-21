Актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко похвалилася красою в різних образах

Вікторія почала кар'єру гумористки в КВК, а після цього пішла на "Лігу Сміху". Булітко стала досить популярною, прославившись в "Дизель шоу". Красуня не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Як пише Politeka.net, у нових сторіс артистка показала, як приміряє вбрання, готуючись до костюмованої вечірки з нагоди чийогось дня народження.

"Поки не придумала образ, хто я. може медсестра. Або черниця? Або просто дівчина", - зазначила актриса.

Вікторія Булітко продемонструвала різні вбрання, від досить відвертих міні-суконь з декольте до більш скромних, але також мають свою особливість.

Після ефектного показу Булітко запитала у фоловерів, який образ їм сподобався найбільше.

Зазначимо, сьогодні святкує свій день народження артистка "жіночого кварталу" Ольга Жуковська. Булітко привітала подругу.

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A ще Politeka повідомляла, що Вікторія Булітко з " Дизель шоу "встала на коліно перед збентеженим Винником і отримала відповідь:"Так".