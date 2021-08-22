Відома артистка і гумористка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, лежачи на ліжку посеред сцени, показала відфотошоплені фото з відпочинку

Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною українською актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в "Дизель шоу". Також раніше вона з'являлася в безлічі гумористичних шоу і виступала у складі команди "Девонки з Житомира" в КВН. Дівчина активно веде соціальні мережі і радує шанувальників своєю творчістю.

Цього разу на сторінці "Дизель шоу" в Instagram опублікували нові фото. На знімках - Вікторія лежить на ліжку посеред сцени в білому халаті і дивиться в планшет.

Вона дивиться на оброблені кадри дизайнером. На тлі фотографія Вікторії в купальнику, яку дизайнер редагує так, щоб вона опинилася біля вулкана.

"Признавайтеся, використовували фотошоп, щоб "подшаманіть" свої фото? Адже не біда, якщо немає вдалих знімків з відпустки, головне, щоб був номер дизайнера, який вміє працювати в цьому магічному додатку. Послугами такого майстра вирішила скористатися наша Вікторія Булітко @bulitka . Куди його завела фантазія-дивіться вже цієї п'ятниці в прем'єрному випуску " Дизель Шоу» о 20:10 на нашому ютуб-каналі!"

Раніше повідомлялося, зірка "Дизель шоу" потрапив під автобус, з'ясувалися подробиці: "Прокинувся, відкрив очі..."

Також, Булітко з "Дизель шоу" показала топ пікантних образів і змусила вибирати: "Медсестра або черниця?"

Politeka розповідала, зірки "Дизель шоу" насмішили відпочинком у турецькому "all inclusive": "На таку халяву..."





