Известная артистка и юмористка "Дизель шоу" Виктория Булитко, лежа на кровати посреди сцены, показала отфотошопленные фото с отдыха
Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в "Дизель шоу". Также ранее она появлялась в множестве юмористических шоу и выступала в составе команды "Девонки из Житомира" в КВН. Девушка активно ведет социальные сети и радует поклонников свом творчеством.
На этот раз на странице "Дизель шоу" в Инстаграм опубликовали новые фото. На снимках - Виктория лежит на кровати посреди сцены в белом халате и смотрит в планшет.
Она смотрит на обработанные кадры дизайнером. На фоне фотография Виктории в купальнике, которую дизайнер редактирует так, чтобы она оказалась около вулкана.
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"Признавайтесь, использовали фотошоп, чтобы «подшаманить» свои фото? Ведь не беда, если нет удачных снимков из отпуска, главное, чтобы был номер дизайнера, который умеет работать в этом магическом приложении. Услугами такого мастера решила воспользоваться наша Виктория Булитко @bulitka . Куда его завела фантазия - смотрите уже в эту пятницу в премьерном выпуске «Дизель Шоу» в 20:10 на нашем ютуб-канале!"
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