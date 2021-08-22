Известная артистка и юмористка "Дизель шоу" Виктория Булитко, лежа на кровати посреди сцены, показала отфотошопленные фото с отдыха

Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в "Дизель шоу". Также ранее она появлялась в множестве юмористических шоу и выступала в составе команды "Девонки из Житомира" в КВН. Девушка активно ведет социальные сети и радует поклонников свом творчеством.

На этот раз на странице "Дизель шоу" в Инстаграм опубликовали новые фото. На снимках - Виктория лежит на кровати посреди сцены в белом халате и смотрит в планшет.

Она смотрит на обработанные кадры дизайнером. На фоне фотография Виктории в купальнике, которую дизайнер редактирует так, чтобы она оказалась около вулкана.

"Признавайтесь, использовали фотошоп, чтобы «подшаманить» свои фото? Ведь не беда, если нет удачных снимков из отпуска, главное, чтобы был номер дизайнера, который умеет работать в этом магическом приложении. Услугами такого мастера решила воспользоваться наша Виктория Булитко @bulitka . Куда его завела фантазия - смотрите уже в эту пятницу в премьерном выпуске «Дизель Шоу» в 20:10 на нашем ютуб-канале!"

Ранее сообщалось, звезда "Дизель шоу" попал под автобус, выяснились подробности: "Проснулся, открыл глаза..."

Также, Булитко из "Дизель шоу" показала топ пикантных образов и заставила выбирать: «Медсестра или монашка?»

Politeka рассказывала, звезды "Дизель шоу" насмешили отдыхом в турецком "all inclusive": "На такую халяву..."





