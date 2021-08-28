Талановита акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко поділилася кумедним відео

Як пише Politeka.net, відома українська гумористка Вікторія Булітко, яка вже багато років виступає в "Дизель шоу", часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram.

Цього разу Вікторія Булітко розповіла шанувальникам, що вона разом зі своїм колегою Євгеном Сморигіном весело провели час у поїзді. Булітко із гумором показала, як Сморигін допомагає їй із багажем та жартівливо назвала його "крадієм".

"Чоловік вкрав мою валізу! Крадій, крадій", - жартома сказала Булітко.

Сморигін у свою чергу сказав, що він нічого не крав та показово втік. Актори як завжди зробили все з гумором.

Нагадаємо, що нещодавно Булітко розповідала про свою серпневу алергію, від якої їй не допомагають жодні ліки. У потязі Булітко додала, що алергія й досі їй докучає.

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