Популярная украинская актриса Виктория Булитко, которая уже много лет выступает на сцене "Дизель шоу", рассказала о сюрпризах от поклонника

Как пишет Politeka.net, юмористка Виктория Булитко, которая запомнилась многим благодаря роли в сериале "Папаньки" и игре в юмористическом проекте "Дизель шоу", тщательно оберегает от публичности личную жизнь. Звезда никогда не делится фотографиями с любимым, понять, есть ли у нее семья – невозможно.

Вместо этого Булитко часто делится с поклонниками различными подробностями из своей повседневной жизни в своем Instagram. На этот раз актриса рассказала, что она решила посещать уроки растяжки еще одной известной актрисы - Екатерины Никитиной из "Женского квартала".

Кроме этого, Булитко поделилась с поклонниками, что на занятия к Никитиной также ходит галантный молодой человек, который уже успел подарить актрисе цветы, а также сделать сладкий сюрприз.

"На этот раз также не обошлось без сюрприза. Он каждой вручил по огромному шоколадному яйцу. Мотивирует нас таким способом) Конечно, я приду в следующий раз. Ему шпагат обойдется в два, а то и в три раза дороже, судя по сюрпризам, которые он нам готовит каждый раз. Ну, мужчина! Это его выбор. Молодец", - сказала Булитко.

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