Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як проходить запис пісень для шоу

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram актриса опублікувала ексклюзивні кадри, зроблені в студії звукозапису. Булітко записувала пісню для шоу, але у неї це виходило не з першого разу. В процесі роботи Вікторія непристойно поводилася, дозволяючи лаятися матом. Втім, на відео лайку красуня приховала звуком цвіркунів, що дуже потішило її шанувальників.

"Просто робочий процес. Або...Гля! Які пальці довгі))) або...немає межі досконалості", - підписала відео зірка.

У коментарях шанувальники стали розхвалювати її таланти, а також жартувати над манерою виконання Вікторії.

"Ви найкраща, Вікуля", "Голос як мед для вух! Найкраща!", "Так і хочеться заспівати в риму:"немає на світі веселіше, ніж прекрасних дизелів"!", "От, Віка хитрюга, принесла в студію цвіркунів в кишені щоб підспівували», «наряд гарний», - пишуть користувачі Мережі.

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