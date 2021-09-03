Актори студії "Дизель шоу" зовсім скоро порадують українців новим сезоном, а поки інтригують цікавими кадрами в мережі

Як передає Politeka.net, нові фото з'явилися на офіційній сторінці гумористичного проекту в Instagram.

"Яскраві, феєричні і такі улюблені-вже в новому випуску" Дизель Шоу» наші актори станцюють і заспівають для вас, дорогі глядачі", - йдеться в пості.

На знімках актори "Дизель Шоу" відображені в яскравих різнокольорових костюмах, і судячи з усього, веселяться, як можуть. І привід дійсно є.

Випуск буде святковим, адже цього року "Дизель Студіо" святкує свій 6 день народження. 24 квітня 2015 року відбувся перший концерт "Дизель Шоу".

"Вже все готово, телек налаштований, напоминалки включені, давайте вже», «і з днюхой до речі, краси, сміху, любові, удачі, здоров'я, і всього всього побільше», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що актори «Дизель шоу» в новому сезоні вперше будуть говорити в своїх постановках українською мовою.

Нагадаємо, артист з "Дизель шоу" несподівано зважився на зміну іміджу і "професії".

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