Актори студії "Дизель шоу" порадували українців кумедними кадрами

Як передає Politeka.net, нове відео з'явилося на офіційній сторінці гумористичного проекту в Instagram.

У ролику засвітилися Вікторія Булітко, Євген Сморигін, Олександр Бережок та Євген Гашенко.

«На турецькому all inclusive об'їдаються і п'ють навіть язвенники і непитущі! І ось на таку халяву вперше потрапила пенсіонерка Євгенія Михайлівна @smorigin_evgeni.😉 Що створив з бабусею нещадний турецький комунізм, навіщо старенька взяла в полон німецького туриста і чи роблять в барі коктейль з корвалолом-дивіться в цьому смішному відео!» ,- йдеться в підводці до ролика.

Зазначимо, 27 серпня відбудеться прем'єра україномовного сезону «Дизель шоу». Актори вперше говоритимуть у своїх постановках українською мовою.

Нагадаємо, Вікторія Булітко злила в Мережу "компромат" на колегу по Дизель Шоу: "вкрав мою..."

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Сергій Писаренко нарвався на критику через кадри з сином-підлітком.

Також Politeka писала, що зірки "Дизель шоу" в яскравих вишиванках вразили патріотичним визнанням: з'явилися кадри.