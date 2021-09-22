Настя Каменських своєю піснею "змусила" шеф-кухаря і головного суддю "МастерШеф" Ектора Хіменес-Браво танцювати

Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем. Він прославився завдяки шоу "МастерШеф", де вже 11 сезонів є головним суддею. Як передавала Politeka.net, Ектор, після зйомок останнього сезону шоу, покинув Україну і поїхав на два місяці до Канади. Там знаходиться його будинок.

Цього разу шеф-кухар опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор в бежевому светрі і картатих штанях стоїть з серйозним обличчям і оцінює пісню, яка грає на тлі.

"Нікому не кажи. Я танцюю - Ти дивись", - співає Настя Каменських.

Після приспіву, Ектор починає танцювати в ритм музики.

"Починаємо день правильно! Настя Каменських, запустимо хвилю тренда?",- запитав у співачки Ектор Хіменес-Браво.

Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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