Настя Каменських своєю піснею "змусила" шеф-кухаря і головного суддю "МастерШеф" Ектора Хіменес-Браво танцювати
Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем. Він прославився завдяки шоу "МастерШеф", де вже 11 сезонів є головним суддею. Як передавала Politeka.net, Ектор, після зйомок останнього сезону шоу, покинув Україну і поїхав на два місяці до Канади. Там знаходиться його будинок.
Цього разу шеф-кухар опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор в бежевому светрі і картатих штанях стоїть з серйозним обличчям і оцінює пісню, яка грає на тлі.
"Нікому не кажи. Я танцюю - Ти дивись", - співає Настя Каменських.
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Після приспіву, Ектор починає танцювати в ритм музики.
"Починаємо день правильно! Настя Каменських, запустимо хвилю тренда?",- запитав у співачки Ектор Хіменес-Браво.
Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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