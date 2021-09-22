Молодший син Ірини Білик Табріз, незважаючи на юний вік, вже відправився в школу

Як пише Politeka.net, у Табріза Ахмадова, якого Ірині Білик і її колишньому чоловікові Аслану Ахмадову народила сурогатна мати, вже є сторінка в Instagram, де він розповідає про своє життя. П'ятирічний Табріз вже є обличчям дитячого продюсерського центру, тому його дитинство наповнене всілякими зйомками і активностями.

На свіжих фото, які з'явилися в соціальних мережах у хлопчика, він показав будні в школі. На одному фото Табріз сидів за партою, а на інших управлявся з лопатою в шкільному дворі.

"Всім привітики! Мої трудові будні в школі. А як проходять Ваші будні дні?",- підписав фото хлопчик.

У коментарях йому залишили кілька відгуків.

"Умничка! Просто молодець!)", "Який дорослий вже", "Який старанний", "Супер", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що батьки Табріза зовсім недавно розлучилися. Пара не витримала випробування відстанню.

Нагадаємо, що син Білик Табріз Ахмадов зворушив виглядом в костюмі з метеликом:"який красень".

Як повідомляла Politeka, Білик застала молодшого сина з грошима, Табріз не розгубився: "що не зрозуміло...".

Також Politeka писала, що зовнішність Табріза викликала бурхливу реакцію: "Копія татко".