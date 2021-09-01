Ірина Білик показала свого маленького сина в День Знань, вразивши його галантним виглядом

Як відомо, у Ірини Білик є двоє синів. Її старшому, Глібу Оверчуку, цього літа виповнилося вже 22 роки. Хлопець вже давно живе самостійно, але час від часу бачиться з мамою.

Молодшого сина, Табріза Ахмадова, Білк народила в шлюбі з російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. У квітні цього року пара оголосила про розлучення. Як пояснила Білик: Ахмадов просто перестав приїжджати до них з сином з Росії.

Зараз співачка фактично виховує 5-річного Табріза одна. Як пише Politeka.net, 1 вересня зірка опублікувала у своєму Instagram нове фото хлопчика. На ньому Табриз стоїть в шкільній формі з букетом з троянд в руках.

"Всіх діток з першим днем осені - 1 вересня!",- підписала знімок Білик.

Судячи з хештегів, її син сьогодні пішов у перший клас.

Її шанувальники прийшли в захват від фото.

"Який гарний хлопчик...", "Мальчик - красавчик", "Який гарний першокласник!", "Копія татко", "успіхів у навчанні", "Красунчик всього найкращого бажаю першокласнику і матусі", "який красунчик! Бідні дівчата", "неймовірно красивий джентльмен", - пишуть люди.

Нагадаємо, Білик розкрила обставини знайомства з Олею Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Білик після розлучення поскаржилася на непросте життя.

Також Politeka писала, що Ірина Білик розповіла, як її пісні виявилися у екс-чоловіка Пугачової Кіркорова.