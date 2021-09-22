Младший сын Ирины Билык Табриз, несмотря на юный возраст, уже отправился в школу
Как пишет Politeka.net, у Табриза Ахмадова, которого Ирине Билык и ее бывшему мужу Аслану Ахмадову родила суррогатная мать, уже есть страничка в Инстаграм, где он рассказывает о своей жизни. Пятилетний Табриз уже является лицом детского продюсерского центра, поэтому его детство наполнено всевозможными съемками и активностями.
На свежих фото, которые появились в социальных сетях у мальчика, он показал будни в школе. На одном фото Табриз сидел за партой, а на других управлялся с лопатой в школьном дворе.
«Всем приветики! Мои трудовые будни в школе. А как проходят ваши будние дни?», - подписал фото мальчик.
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В комментариях ему оставили несколько отзывов.
«Умничка! Просто молодец!)», «Какой взрослый уже», «Какой старательный», «Супер», - пишут пользователи сети.
Отметим, что родители Табриза совсем недавно развелись. Пара не выдержала испытания расстоянием.
Напомним, что сын Билык Табриз Ахмадов растрогал видом в костюме с бабочкой: "Какой красавчик".
Как сообщала Politeka, Билык застала младшего сына с деньгами, Табриз не растерялся: "Что не понятно...".
Также Politeka писала, что внешность Табриза вызвала бурную реакцию: "Копия папочка".