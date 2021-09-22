Младший сын Ирины Билык Табриз, несмотря на юный возраст, уже отправился в школу

Как пишет Politeka.net, у Табриза Ахмадова, которого Ирине Билык и ее бывшему мужу Аслану Ахмадову родила суррогатная мать, уже есть страничка в Инстаграм, где он рассказывает о своей жизни. Пятилетний Табриз уже является лицом детского продюсерского центра, поэтому его детство наполнено всевозможными съемками и активностями.

На свежих фото, которые появились в социальных сетях у мальчика, он показал будни в школе. На одном фото Табриз сидел за партой, а на других управлялся с лопатой в школьном дворе.

«Всем приветики! Мои трудовые будни в школе. А как проходят ваши будние дни?», - подписал фото мальчик.

В комментариях ему оставили несколько отзывов.

«Умничка! Просто молодец!)», «Какой взрослый уже», «Какой старательный», «Супер», - пишут пользователи сети.

Отметим, что родители Табриза совсем недавно развелись. Пара не выдержала испытания расстоянием.

Напомним, что сын Билык Табриз Ахмадов растрогал видом в костюме с бабочкой: "Какой красавчик".

Как сообщала Politeka, Билык застала младшего сына с деньгами, Табриз не растерялся: "Что не понятно...".

Также Politeka писала, что внешность Табриза вызвала бурную реакцию: "Копия папочка".